أول تعليق من محمد رمضان على ظهور شبيه له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق النجم محمد رمضان، على حركات شبيه له خلال تواجده على خشبة المسرح، وأشخاص آخرون حاولوا تقليده بشخصيات قدمها بأعماله الفنية السابقة.

ونشر رمضان، أكثر من مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جوة كل شارع في مصر هتلاقي شبهي والحب بيعمل أكتر من كدة.. الحمد لله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأسطورة مفيش منك تاني" ، "ثقة في الله نجاح" ، "بياكلوا عيش من خلالك

ودي حاجة جميلة" ، "عالمي والله" ، "نمبر وان واحد بس لن ولم يتكرر" ، "أحلى رمضان".

على جانب آخر، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، أعلن تنصيب محمد رمضان سفيرا رسميا له، وعلق "رمضان" وقتها في بيان صحفي له، قائلا: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف".

وغاب "رمضان" عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة".

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي لمصراوي: مسلسل "موسى" تم تنفيذه بإتقان وهو غير مرتبط بأحداث ٧ أكتوبر

بالصور والفيديو| "عصابة المكس" تجمع أحمد فهمي ومحمد لطفي لأول مرة