"لازم نخلص عليهم".. الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي بمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل النادي الأهلي في مباراته أمام فريق نادي الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "مش فاهم ليه كولر بيلعب بنفس الفريق تقريبا اللي لعب إفريقيا وتأهل للنهائي. مش كفاية ضغط المباريات؟".

وأضاف: "هو احنا لازم نخلص عليهم؟ حتى عمر كمال مش أساسي.. ده غير إن عندهم تشبع ومحققين إنجاز.. الباقيين همه اللي عاوزين يحققوا انتصار.. الروتيشن خلص م السوق؟!".

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أكرم توفيق، أحد نبيل كوكا، إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وسام أبو علي

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج، أحمد الشيخ