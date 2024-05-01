ميرنا جميل تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها بـ فيديو جديد لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشيرت نصف كم باللون الأزرق.

وتشارك الفنانة ميرنا جميل، في بطولة مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني، الذي يعرض حاليًا على منصة "شاهد"، ويضم كوكبة من ألمع النجوم وهم كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر، سليمان عيد، أحمد بدير، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد مرعي.

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