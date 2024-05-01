فيديو.. عمرو يوسف يثير فزع يسرا بسبب ثعبان ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثار الفنان عمرو يوسف فزع النجمة يسرا بسبب ثعبان ضخم، خلال جلسة تصوير "أفيش" فيلم شقو.

وحاول عمرو يوسف بمساعدة المخرج كريم السبكي تهدئة يسرا، من أجل وضع الثعبان أعلى كتفها والتقاط صور "أفيش" فيلم شقو.

وتحدث عمرو يوسف مع يسرا، قائلا: "على فكرة هو محترم وما بيعملش حاجة، بس أنا مبحبهاش برضة".

وعاشت يسرا لحظات من الرعب، وتحدثت مع الثعبان بشكل ساخر، قائلة: "أنت مالك بتبصلي ليه ما تبص هناك.. بص قدامك ما تبصليش أنا".

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

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