صور.. ريم مصطفى رفقة كلبها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة ريم مصطفى مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

وظهرت ريم مصطفى في الصور بإطلالة صيفية ترتدي شورت، رفقة كلبها.

وتشارك الفنانة ريم مصطفى في فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه في السينمات صيف 2024، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضا..

بشرى تحتفل بعيد العمال وتطرح أغنية "خيوط الأمل"

محمد صبحي ينعى والدة ريم أحمد: إنسانة رائعة دعمت ابنتها وساندتها في مشوارها