بعد عامين من الخلاف.. رانيا يوسف تلتقي حسين فهمي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور عامين على الخلافات بين النجمة رانيا يوسف والفنان الكبير حسين فهمي بسبب مخالفة الأولى لقواعد الـ”دريس كود” التي وضعها الأخير شرطاً لحضور “مهرجان القاهرة السينمائي” عام 2022، وهو ما أدى إلى إطلاق تصريحات متبادلة بين الاثنين.

أفاد مصدر خاص أن الخلاف بين النجمين قد انتهى، وذلك بعد موافقة الفنان حسين فهمي على مشاركة رانيا يوسف أحدث أفلامها “حمام العريس”، والذي يشارك فيه كلٌ من سوسن بدر وعمرو عبد الجليل، وهو من إخراج حسن صالح.

وأكد المصدر أن من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد الفيلم بعد إجازة عيد القيامة وشمّ النسيم، على أن يتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

يُذكر أن رانيا يوسف أعلنت أنها تستعد لخوض تجربة فنية جديدة، حيث فاجأت الجمهور بالإعلان عن دخولها عالم الغناء واستعدادها لتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب.

وعن تفاصيل أغنية رانيا يوسف، قالت المخرجة بتول عرفة: “سوف نبدأ تصوير الفيديو كليب خلال أيام، والحقيقة أن رانيا فاجأتني بأنها تمتلك صوتاً جميلاً”. وأضافت: “لدى رانيا يوسف شكل ومقومات وشخصية تليق بالاستعراضات، والفيديو كليب سيكون مفاجأة كبيرة لجمهورها، ومن المقرر طرحه خلال الصيف”.