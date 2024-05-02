مفاجأة عن زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدل كبير أُثير على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعد انتشار أخبار عن زواج الفنان مصطفى شعبان من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وتداول بعض المواقع أخباراً عن عقدهما القران قبل شهرين.

وفجّر مصدر مقرّب من مصطفى شعبان مفاجأة حول تلك الأخبار حيث قال إن ما تم تداوله عن عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر غير صحيح بالمرّة، مؤكداً أنهما ارتبطا بالفعل عاطفياً وأن الارتباط بات رسمياً، لكنهما حتى الآن لم يعقدا قرانهما.

وتابع المصدر أن مصطفى شعبان يتواجد حالياً في الجزائر، من أجل حضور فعاليات “مهرجان عنابة السينمائي”، وكل ما تردد حول زواجه يوم الجمعة الماضي مجرد شائعات، حيث من المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن مصطفى شعبان شارك في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل “المعلم”، وشاركه في البطولة كلٌ من: هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، انتصار، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.