آن هاثاواي تكشف: أكثر من 5 سنوات من دون كحول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة آن هاثاواي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز عن توقّفها عن تناول الكحول منذ خمس سنوات، واصفة تلك الخطوة بالـ”إنجاز المهم” في حياتها.

وفي المقابلة التي نُشرت في 27 نيسان (أبريل)، سُئلت النجمة عمّا يعنيه لها أن يكون الشخص في منتصف عمره، لتجيب قائلة: “أنا لا آخذ الأمر على محمل الجد. هناك أشياء كثيرة أخرى أعتبرها إنجازات مهمّة”.

وشرحت: “أنا لا أتحدث عن ذلك عادةً، ولكنني لم أتناول الكحول منذ أكثر من خمس سنوات. وبالنسبة لي، يبدو الأمر بمثابة إنجاز مهم. الأربعون تبدو وكأنها هدية”.

وعن سبب توقّفها عن تناول الكحول، قالت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً لمجلة فانيتي فير في آذار (مارس): “كنت أعرف في أعماقي أن الأمر لم يكن مناسباً لي”.

وأشارت النجمة إلى أن التوقف كلياً عن الكحول كان خطوة كبيرة جداً، لكن إذا كان الشخص لديه حساسية على أمر ما، يبتعد كلياً عنه ولا يجادل الموضوع، وهذا ما فعلته.

وأوضحت عام 2019 أنّها لم تتّخذ هذا القرار لأنها شعرت بأنها تعاني مشكلة في الشرب بل كان الأمر يتعلّق بالشعور الذي تخلقه فيها الكحول، منها آثار الثمالة في اليوم التالي، مشيرة إلى أنّ آخر مرّة عانت فيها آثار الثمالة، استمرّ الأمر 5 أيّام.