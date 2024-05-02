وفاة أيقونة الفن الصحراوي الجزائري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الفنانة الجزائرية حسنة البشارية، أيقونة فن الديوان الصحراوي والتي اشتهرت بأنها المرأة الوحيدة التي تعزف آلة القُمبري، عن 74 عاماً، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي اليوم الأربعاء من دون ذكر سبب الوفاة.

ولدت حسنة حسني في بشار بجنوب غرب الجزائر في العام 1954، ومنها اكتسبت اسمها الفني الذي عرفت به، واختارته منذ ألبومها الأول عام 1999 في باريس حيث أقامت لمدة ثماني سنوات.

ومن العاصمة الفرنسية، أصدرت أشهر أغنية لها “الجزائر جوهرة” سنة 2009.

نشرت لدى الأوروبيين والعرب من خلال جولاتها، فنّ الديوان الصحراوي المستلهم من الموسيقى الإفريقية والقريب من “الروك” حتى تم تلقيبها بـ”مغنية الروك الصحراوية” وهو عنوان فيلم وثائقي عنها.

تعلّمت حسنة الموسيقى منذ صغرها، فقد كان والدها “مُقدّم” فرقة قناوة وجدها أيضا عازف. لكنها المرأة الوحيدة في الجزائر التي تعزف القُمبري، وهو آلة من ثلاثة أوتار خاصة بموسيقى القناوي وكانت حكرا على الرجال.

أحيت آخر حفلاتها الكبيرة في شباط (فبراير) في باريس. وشاركت قبل ذلك في مهرجان أرابيسك في مدينة مونبلييه في أيلول (سبتمبر) مع فرقتها المكونة من النساء.