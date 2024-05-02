رحيل أيقونة الجزائر الفنانة حسنة البشارية عن عمر يناهز 74 عاماً

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت الفنانة الجزائرية حسنة البشارية عن عمر يناهز 74 عاماً، وذلك بعد معاناة وصراع مع المرض، وفقاً لما أعلنته الإذاعة الجزائرية منذ قليل.

وأكدت الإذاعة الجزائرية في تقريرها أن الراحلة توفيت داخل مستشفى مدينة بشار، بعد أن داهمها المرض خلال جولتها الفنية الأخيرة داخل المدن الجزائرية.

مسيرة الفنانة الجزائرية حسنة البشارية

لقبت البشارية بعميدة موسيقى الديوان النسوية في الجزائر، وتعد انطلاقتها الحقيقية في باريس عام 1999، واشتهرت بألبومها "الجزائر جوهرة" (2002) الذي كرمت من خلاله الجزائر وحقق نجاحا كبيرا داخل الجزائر وخارجها.

البشارية من مواليد 1950، وهى فنانة رائدة في طبع الديوان إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 30 سنة، كما أنها أول امرأة مغاربية تعزف على آلة القمبري أمام الجمهور، وقد تركت تأثيرا كبيرا في مسار العديد من الفنانين.