وفاة الفنانة حسنة البشارية عن عمر ناهز الـ 74 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت الفنانة الجزائرية حسنة البشارية في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 74 عاما، بعد معاناة وصراع مع المرض.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية، خبر وفاتها ، مؤكدة أن الراحلة توفيت داخل مستشفى مدينة بشار بعد أن داهمها المرض خلال جولتها الفنية الأخيرة داخل المدن الجزائرية.

يذكر أن، الفنانة الراحلة لقبت بعميدة موسيقى الديوان النسوية في الجزائر، وتعد انطلاقتها الحقيقية في باريس عام 1999، واشتهرت بألبومها "الجزائر جوهرة" (2002) الذي كرمت من خلاله الجزائر وحقق نجاحا كبيرا داخل الجزائر وخارجها، وهى فنانة رائدة في طبع الديوان إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من 30 سنة، كما أنها أول امرأة مغاربية تعزف على آلة القمبري أمام الجمهور، وتركت تأثيرا كبيرا في مسار العديد من الفنانين.