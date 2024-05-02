خطير ويسبب تعفن خلايا المخ.. طبيب يكشف تفاصيل مرض صلاح السعدني لأول مرة

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2024 02:18 صباحاً - كشف الدكتور أنور الإتربي، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، بعد وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني، والذى أصيب بمرض الزهايمر في آخر أيامه أعراض الإصابة خطورته على الإنسان، ومدى تأثيره على الأطفال والشباب وأصحاب الشيخوخة.

تفاصيل مرض صلاح السعدني

وأوضح الدكتور أنور الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مرض الزهايمر تم اكتشافه في ألمانيا منذ وقت طويل من خلال ظهور مريض لا يتذكر أسماء أبنائه، على الرغم من أنه في سن الـ40، وقام دكتور ألماني حينها بتتبعه حتى مماته، وقام بتحليل جزء من مخه، ومن هنا بدأ اكتشاف مرض الزهايمر.

مع تقدم السن ، لافتًا إلى أن أغلب المرضى المصابين بالزهايمر عندهم إتلاف في الأوعية الدموية المخية.

حزين وشاحب للغاية.. أول ظهور لأحمد السعدني بعد وفاة والده | شاهد

وتابع: معظم الحالات التي تأتي تكون في سن الـ60 وهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بسبب أمراض مزمنة كالسكر والضغط وضعف الدورة الدموية وبعض الأمراض الأخرى، مناشدًا: لابد من القيام بالفحوصات الطبية من اختبار الذاكرة، لأن جزء من مرض الزهايمر وراثي ، ويأتي بشكل تدريجي.

وفاة الفنان صلاح السعدني

وكان الموت قد غيب الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، على ما أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي على حسابه على موقع “إنستجرام“.

وأقيمت جنازة الممثل المصري،اليوم الموافق 19/4، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة.

حرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

آخر أعماله

معروف أن آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »