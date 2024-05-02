دينا الشربيني تكشف اسم حبيبها الجديد.. ليس أنس بوخش!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2024 02:18 صباحاً - تصدرت النجمة دينا الشربيني، قوائم تريند مواقع فيسبوك، و”إكس”، عقب كشفها عن تفاصيل قصة الحب التي تعيشها، ومع من؟

دينا الشربيني تحدثت عن هوية حبيبها، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON.

وقالت: “أنا أعيش قصة حب، هو شخص أحبه جدا وجدع جداً وأحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي، لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهم”.

حسين اسم حبيب دينا الشربيني

وعن هوية الحبيب، قالت: “شخص مصري من خارج الوسط، وهو مش إعلامي معروف دي شائعات”.

وتابعت: “أول حرف من اسمه حسين، ويعمل في مجال بيزنس عائلي خارج الوسط تماما، وكان بيني وبينه أصدقاء مشتركين، وكنا نعرف بعض ونتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط”.

دينا تحدثت عن الصفات التي جذبتها له، وقالت: “محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم، دون أن يظهر في الصورة، دائما عينه عليا من بعيد”.

وردا على سؤال لميس الحديدي “إمتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟”، أجابت دينا: “كله بوقته”.

دينا وشائعات الدخول في قصة حب جديدة

النجمة دينا الشربيني، طاردتها مؤخرا شائعات، عن وجود قصة حب، بينها وبين الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وقالت الفنانة المصرية أنها بالفعل تعيش قصة حب، وتمنت أن تتوج بالزواج وتابعت: “أتمنى لما أتجوز وأخلف سيكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي”.

وبعد تكهنات عديدة حول هوية الحبيب الجديد لدينا الشربيني، عادت وأكدت أنه “شاب مصري جدع ومحترم وهو من خارج الوسط الفني”.

واكتفت الشربيني بتلك الكلمات لدى حديثها عن حبيبها الجديد، لتحتفظ بالسرية حول باقي التفاصيل.

دينا الشربيني وأنس بوخش

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو، لـ دينا الشربيني من العرض الخاص لـ فيلمها «شقو»، ويرافقها أنس بوخش، حيث أثار الفيديو جدلًا واسعًا، بدأ الجمهور بالشكوك حول إرتباطهما.

آخر أعمال دينا الشربيني

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل كامل العدد 2«، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، وشاركها في بطولتة الفنان شريف سلامة، وعدد آخر من نجوم الفن.

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