عالماشي.. حصيلة إيرادات الفيلم خلال 3 أسابيع عرض

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم عالماشي بطولة النجم على ربيع فى تحقيق إيرادات بلغت 11 مليونا و359 ألف جنيه، وذلك خلال 3 أسابيع من عرضه بالسينمات في موسم عيد الفطر السينمائى 2024.

قصة الفيلم

فيلم عالماشى تدور أحداثه حول هادى هادى عبد الهادى (على ربيع) الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، وفى رحلته يقابل آية سماحة التى تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

أبطال الفيلم

فيلم عالماشى بطولة على ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى، ويسجل على ربيع ظهوره في موسم عيد الفطر السينمائى للعام الثانى على التوالي بعدما قدم فيلم بعد الشر العام الماضى.

من ناحية أخري يشهد موسم عيد الفطر السينمائي 2024 منافسة 4 أفلام هي عالماشى"، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، وإخراج كريم السبكى، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخراج حسين البلاسي.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.



قصة بعد الشر

وكان شارك مؤخرًا علي ربيع فى فيلم بعد الشر الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.