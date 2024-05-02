هدى الإتربي تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "أبيض على الأبيض" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدي الإتربي، متابعيها عبر موقع "إنستجرام" بصورًا جديدة لـ أحدث ظهور لها من فرنسا.

وظهرت الإتربي، مرتدية ملابس شتوية عبارة عن فستان وبالطو أنيق باللون الأبيض، واكسسوارات باللون الأبيض، وشنطة صغيرة بنفس اللون.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "قنبلة الجيل القمر" ، "قمر ورائعة" ، "جامدة جدًا"، "أبيض على الأبيض"، "خسيتي شوية بس قمر"، "قنبلة الجيل منورة الدنيا في باريس".

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة" الذي عرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد في رمضان الماضي، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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