فن ومشاهير

أول تعليق من ميار الببلاوي بعد وفاة عمها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي أمس، وفاة عمها "سيد"، وطالبت جمهورها بالدعاء له

وفي أول تعليق بعد إعلانها خبر الوفاة، كتبت ميار عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "عمي حبيبي صاحبي سري سندي وضهري"

وتابعت: "يا أحن قلب عليا، كل العيلة عارفة إنت عندي إيه، دخلتني بيتك وإنت مش فيه ومقابلني بحضنك وضحكتك، كسرني"

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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