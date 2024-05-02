استطلاع رأي جماهيري: ‏ MBC مصر أفضل محطة تلفزيونية في رمضان ٢٠٢٤

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

حصدت قناة "MBC مصر" جائزة أفضل محطة تلفزيونية في رمضان ٢٠٢٤ في أحدث استطلاع رأى للجمهور أجرته كلية الإعلام جامعة القاهرة، من خلال عينة كبيرة تخطت الألف مشاهد.

وتسلم درع التكريم عن قناة mbc مصر محمد عبد المتعال المدير العام لـ إم بي سي مصر وشمال إفريقيا، بحضور كبار أساتذة وخبراء الإعلام الذين أشادوا بـ mbc مصر وما تقدمه من محتوى إعلامي للمشاهد العربي يناسب الأسرة والمجتمع.

وحصد النجمان حمادة هلال وهشام ماجد جائزتي أفضل ممثل درامي وأفضل ممثل كوميديٍ عن مسلسليْ "المداح" الجزءٌ الرابعِ و"أشغال شقة" اللذين تم عرضُهما عبرَ شاشةِ mbc مصر في رمضان .

كما حصلت النجمة مي عمر على لقب أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "نعمة الافوكاتو" وكذلك الفنانة أسماء جلال عن مسلسل "أشغال شقة".

ويأتي التكريم لقنوات mbc مصر بعد مَوسمٍ رمضانيٍ حافلٍ بالأعمالِ الدرامية. واعتلت القناةِ مِنصةَ التكريماتِ في حرمِ جامعةُ القاهرة بعد أن احتفلت كليةُ الإعلامِ بإعلانِ نتائجِ استطلاعِ الرأيٍ حول تقييمِ الجمهورِ المصري لدراما رمضان 2024، بالتطبيقِ على عينةٍ بلغ حجمُها 1100 مفردة تراوحت أعمارّهم ما بين 18- 60 عاما أعدته الدكتورة سحر مصطفى والدكتورة شيرين سلامة طبقا لأحدث الطرق العلمية في إجراء البحوث لاستطلاعات الرأي.