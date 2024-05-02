رغم مرور السنين تبقى الشحرورة صباح أيقونة في عالم الموضة.. إليكم أجمل إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من مرور أعوام عديدة على رحيلها عن عالمنا، إلا أن الفنانة اللبنانية صباح تبقى واحدة من أيقونات الموضة في العالم العربي والعالم ككل، ولا تزال إطلالات صباح تلهم الكثير من الشابات المهتمات بالموضة.



إليكم بعضاً من أجمل إطلالات صباح على مر الزمان.

صباح كانت ملهمة للكثير من المصممين، الذين عرضوا عليها إرتداء تصاميمهم، كما كانت قدوة في الأناقة لكثير من الفنانات والنساء والفتيات، إذ كانت السباقة في إطلاق صيحات الموضة والجمال، فكانت أول من ارتدى البنطلون والشورت والفساتين القصيرة والشبك، والفساتين ذات الفتحات العالية، ولم يكن المجتمع حينها يتقبل المرأة بهذه الملابس.

من أبرز مصممي الأزياء الذين تعاملت معهم صباح، المصمم وليم خوري الذي قال في أحد تصريحاته الصحفية، إنه صمم لها حوالى 400 فستان، ارتدتها في مناسبات وحفلات ومسلسلات وأفلام عديدة. وكشف وليم أن صباح قد باعت 200 فستان لها في أميركا بـ 10 أضعاف ثمنها الاصلي، ووزعت 100 فستان للواتي كنّ يقصدنها للاستعارة منها. وإحتفظ المصمم بمئة فستان لها كي لا تقوم ببيعها، ورغبة منه في إنشاء متحف لها بعد مماتها ولأنه يعتبر أن القطع التي صممها لها تصعب إعادة صنعها مطابقة مرة أخرى.