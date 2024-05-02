نوال الكويتية تكسر صمتها بعد أزمتها الصحيّة المفاجئة… هذا ما قالته

في أول تعليق لها حول أزمتها الصحيّة، كسرت الفنانة نوال الكويتية صمتها بشأن وضعها الصحيّ بعدما تعرّضت منذ نحو أسبوع لوعكة مفاجئة ما استدعى ايقاف نشاطها الفني دون الكشف عن تفاصيل اضافية.

وقالت نوال عبر حسابها على تطبيق “إكس”: “كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي.. بفضل الله أنا بخير شكرًا لكم جميعًا.”

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وكان من المقرّر ان تشارك نوال الكويتية في مهرجان “ليلة عمر” ضمن فعاليات صيف الكويت في حفل فني تحييه بمشاركة الفنان نبيل شعيل على مسرح آرينا الكويت اليوم في ٢ آيار/مايو المقبل.