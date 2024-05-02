دخلت غرفة العمليات.. مروى اللبنانية تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طالبت الفنانة اللبنانية مروى بالدعاء لوالدتها، إثر تعرضها لأزمة صحية استلزمت دخولها غرفة العمليات

وكتبت مروى عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على فيسبوك: "يا الله إن أمي بين يديك اسألك أن تحفظها بعينك التي لا تنام، وتخرجها من غرفة العمليات على خير، يا رب ترجع إلينا سالمة غانمة، والطف بها وقدر لها الرحمة"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مروى سيت كوم "١١ شارع النخيل" والذي عرض عام ٢٠٢١، وشارك في بطولته: سامح حسين، ياسر الطوبجي، عمرو عبدالعزيز، عبير منير، ومن إخراج أيمن خطاب