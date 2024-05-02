بعد طرح فيلم "السرب" طارق لطفي يوجه رسالة إلى أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه النجم طارق لطفي، رسالة إلى النجم أحمد السقا، بطل فيلم "السرب" الذي طُرح بداية من أمس الأربعاء في دور العرض

النجم طارق لطفي، نشر بوستر لفيلم، الذي يتصدره النجم أحمد السقا، وكتب،:"مبروك ياسقا إن شاء الله تكسر الدنيا "

فيلم "السراب"، يرصد بشكل درامي، تفاصيل الضربات الجوية الساحقة، التي شنتها القوات المصرية، ضد تنظيم داعش الإرهابي، في فبراير 2015، بعد ارتكاب أعضاء التنظيم جريمة ذبح 21 مصريا قبطيا، في منطقة درنة الليبية.

الفيلم يضم مشاهد حقيقية، تجسد بطولات القوات المصرية، وتم التصوير في دول عربية، وأجنبية.

ويجسد النجم أحمد السقا، في الفيلم، شخصية عميل المخابرات المصرية "علي المصري"، في حين يقدم النجم شريف منير، شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر النجم آسرياسين، شخصية طيار بالقوات الجوية يدعى هشام جلال، ويؤدي الفنان دياب شخصية "العقرب".

وتولى تأليف الموسيقى التصويرية في "السرب"، المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب"، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.