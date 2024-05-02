بالصور- زوجة أحمد السقا ترافقه يدًا بيد في العرض الأول لفيلم السرب

وضع الممثل المصري أحمد السقا حدًا لكل الاشاعات التي تحدّثت في الأيام القليلة الماضية عن إنفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

في التفاصيل، نشر أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بزوجته مها الصغير، مساء الأربعاء، خلال حضورهما العرض الخاص لفيلمه الجديد “السِرب” بحضور صنّاع العمل منهما: شريف منير وآسر ياسين. بالاضافة الى أبطال مسلسل “العتاولة” أبرزهما باسم سمرة ومي كسّاب.

نذكر ان أحمد السقا، نفى نفيًا قاطعًا الإشاعة التي تداولها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي حول إنفصاله عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام ٢٥ عامًا.

وأكد السقا في تصريح اعلامي أنه يعيش حياةً مستقرةً مع زوجته ولا يمكن ان ينفصلا أبداً، مضيفاً ان ما يقال لا أساس له من الصحة.

نشير ان أحمد السقا ومها الصغير تزوجا في العام ١٩٩٩، ولدَيهما ثلاثة أولاد ياسين، حمزة وناديا.

الجدير ذكره ان فيلم “السرب” مأخوذ من أحداث حقيقيّة وواقعيّة، وهو يتناول إنجازات رجال الأمن المصريين في مقاومة الإرهاب بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

يقدّم أحمد السقا في الفيلم دور شخصية وطنيّة (علي المصري)، حيث يتعاون مع الجيش المصري لإنجاز مهمّات وطنيّة خارج حدود مصر في سبيل مقاومة الخلايا الإرهابية.

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يشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

اما أحدث أعمال أحمد السقا الدرامية مسلسل “العتاولة” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت وشاركه بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، زينة،وغيرهم والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى ومن انتاج شركة الصبّاح…