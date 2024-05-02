كريم عبدالعزيز يخوض تجربة سينمائية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض النجم كريم عبدالعزيز، تجربة سينمائية جديدة مقرر أن تظهر للنور خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاح مسلسل الحشاشين، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال كريم عبدالعزيز التلفزيونية، مسلسل الحشاشين، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التلفزيونية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

الحشاشين

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.