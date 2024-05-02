تكريم ميريل ستريب بـ "السعفة الذهبية" الفخرية بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام عن تكريم النجمة العالمية ميريل ستريب بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تقديرًا لمشوارها الفني وذلك بحفل افتتاح المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

ووفقًا لموقع "فارايتي" سيتم تكريم العديد من النجوم وصناع السينما في هوليوود على هامش فعاليات المهرجان منهم المنتج والمخرج العالمي جورج لوكاس والذي سيتسلم أيضًا جائزة "السعفة الذهبية" الفخرية بحفل ختام المهرجان، إلى جانب الإعلان مؤخرًا عن منح "استوديو جيبلي" الياباني جائزة "السعفة الذهبية" تكريمًا لمسيرة الاستوديو التي امتدت لسنوات لأول مرة في تاريخ المهرجان نظرًا لمنح الجائزة دائمًا لأشخاص وليس استوديوهات.

وسيمثل تكريم "ستريب" هذا العام عودتها للمشاركة بفعاليات مهرجان كان السينمائي بعد غياب سنوات حيث كانت مشاركتها الأخيرة بالمهرجان من خلال فيلم الدراما "Evil Angels a Cry in the Dark" عام 1989 وحازت بفضله على جائزة "أفضل ممثلة".

وكشفت إدارة كان السينمائي عن العديد من المفاجآت منها مشاركة السينما السعودية لأول مرة بفيلم "نورة" بمسابقة "نظر ما" للمخرج توفيق الزايدي، كما سيتم عرض العديد من الأعمال السينمائية لأهم صناع السينما حول العالم كعرض عالمي أول سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها أبرزها فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، وفيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي ادم درايفر، فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.

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