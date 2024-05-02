حقيقة فيديو متداول لـ روبرت دي نيرو يهاجم متظاهرين فلسطينيين في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر خلاله النجم الأمريكي روبرت دي نيرو وهو يقوم بالصراخ والهجوم على عدد من الأشخاص حوله في مدينة نيويورك الأمريكية وسط ادعاء أن "روبرت" قام باعتراض عدد من المتظاهرين الفلسطينيين ليتبين أن الصراخ من كواليس مسلسله الجديد وليس أكثر وقيام عدد من الصفحات الداعمة للكيان الصهيوني بفبركة الفيديو ليظهر "دي نيرو" وكأنه يقوم باعتراض متظاهرين فلسطينيين.

وأكد موقع "Variety" في تقرير نشر أمس الأربعاء أن هناك شخص مجهول قام بتصوير "دي نيرو" وهو يصرخ على عدد من المتواجدين حوله واستغل الموقف لصالح دعم دولة إسرائيل نظرًا للعديد من مظاهرات عدد من الطلاب بعدد من الجامعات الأمريكية الداعمين للشعب الفلسطيني التي أقيمت مؤخرًا، وهو ما نفته العديد من المواقع العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال أحد داعمي الكيان الصهيوني على الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع: "ما تم مشاهدته هو قيام روبرت دي نيرو بالصراخ على مجموعة من مؤيدي القضية الفلسطينية".

وتضمن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دي نيرو" وهو يصور أحد مشاهد مسلسله الجديد وقال وهو يصرخ: "هذا ليس فيلمًا، هذا ليس فيلمَا، تحرك خلف الحاجز، هل تحب التحدث بالهراء؟، عليك العودة إلى المنزل"، لتقوم بعدها العديد من صفحات السوشيال ميديا الداعمة للكيان الصهيوني اجتزاء مقاطع من الفيديو وفبركته من أجل أن يظهر "دي نيرو" داعمًا للكيان الصهيوني ضد تظاهرات مؤيدي القضية الفلسطينية وهو ليس بصحيح.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "روبرت دي نيرو" أن الفيديو من كواليس تصوير مسلسل تلفزيوني جديد وأن ما قيل بمقطع الفيديو هو جزء من السيناريو الخاص بمسلسل "Zero Day" وهو مسلسل قصير تدور أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول العديد من نظريات المؤامرة التي تسعى لتدمير العالم وسط محاولات لاكتشاف الحقيقة وإلى أي مدى تعتبر هذه النظريات من اختراعنا أو نتاج خيالنا، ويشارك دي نيرو بطولة الفيلم الممثل الأمريكي جيسي بليمنز، ليزي كابلن، أنجيلا بسيت، كوني بريتون، ويعد العمل هو أول مشاركات روبرت دي نيرو في الدراما التلفزيونية.

وأعلن "روبرت دي نيرو" مؤخرًا عن اختياره لمنطقة "رأس الحكمة" للاستثمار في مصر وسيقوم بافتتاح فرعين لمطعمه "Nobu"، أحدهما في رأس الحكمة والآخر في مدينة الشيخ زايد الجديد، وعلق "دي نيرو" عبر مقطع فيديو رسمي نشر عبر القناة الرسمية للمطعم على "يوتيوب" قائلا: "اليوم يسعدني أن نفتتح فرع مطعمنا الجديد في مصر بحلول عام 2026"، وكشف موقع "The National News" عن تفاصيل الصفقة التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، وأن شركة "Sodic" للتطوير العقاري ستشرف علي بناء فندقين تحت العلامة التجارية "Nobu" أحدهما في رأس الحكمة والآخر في مدينة الشيخ زايد الجديدة إلى جانب مطعم يحمل نفس الاسم بكلًا منهما.

يذكر أن روبرت دي نيرو يشارك بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم السيرة الذاتية "Alto Knights" يجسد خلاله شخصية مهرب المخدرات الأمريكي فيتو جينوفيز والمقرر عرضه بشهر نوفمبر المقبل.

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