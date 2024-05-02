رانيا يوسف مع الكلاب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "رانيا" في جلسة التصوير بإطلالة أنيقة رفقة عدد من الكلاب وعلقت عليها: "صباح الخير عليكم".

ولاقت الجلسة اعجاب العديد من متابعيها وجمهورها: "صباح الخير شكلك حلو أحظي بيوم ممتع، طاقية حلوة، قمر حبيبتي، منورة رانيا الحلوة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا بفعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الأخيرة، وظهرت على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح بإطلالة جريئة كعادتها أثارت بسبب جدلًا على السوشيال ميديا، وردت على منتقدي إطلالاتها الجريئة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" وقالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

واستكملت: "بشوف إن دي شخصيتي وده لبسي حتى لو هفقد جزء من جمهوري، اللي يحبك بيحبك لنفسك، أنا لو قررت أتغير علشان التعليقات هتغير بشكل مزيف".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك ببطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء زواجها ومحمد رجب.. تفاصيل زيجات دانا حلبي أحدهم على غير دينها

"شعرها وقع" و"وزنها زاد".. مروة عبدالمنعم: الكلام عن الباروكة كان بيوجعني