أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد إطلاق اسم والدها على مهرجان المسرح العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، الشكر لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية، على إطلاق اسم والدها الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور على الدورة الثالثة من مهرجان المسرح العالمي.

ونشرت ريهام، بوستر المهرجان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف شكر لأكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية و لمهرجان المسرح العالمي لإهداء دورته الثالثة لوالدي الله يرحمه.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

ورحل أشرف عبد الغفور، عن عالمنا بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقدم أشرف عبدالغفور، أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو ، جبل الحلال ، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".