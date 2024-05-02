"تشجع الزمالك وأسرتها تبرأت منها"..ما لا تعرفه عن حليمة بولند بعد حبسها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قرار حبسها عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وإليكم معلومات عن الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد القبض عليها وحبسها:

من هي حليمة بولند؟

اسمها بالكامل هو حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، وإعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر1980، وولدت في أسرة بالكويت لأب يعمل بالتجارة، وأم تعمل مدرسة تربية إسلامية تخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام "قسم الراديو والتلفاز" من جامعة الكويت، وبدأت حياتها المهنية ببرنامج "توب تن" بتلفزيون الكويت عام 2001، وذلك قبل تخرجها وتنقلت بعدها بين عدد من القنوات التلفزيونية ما بين تلفزيون الكويت وقناة دبي، وقنوات روتانا وإم بي سي وقناة فنون وقناة الراي، بالإضافة إلى عملها لفترة بالإذاعة الكويتية.

زيجاتها

ارتبطت برجل الأعمال عبد السلام الخبيزي وانفصلت عنه وأعلنت ارتباطها مجددًا في عام 2018 دون تطرقها لأي تفاصيل، ولديها ابنتان هما ماريا الخبيزي وكاميليا الخبيزي.

أسرتها تتبرأ منها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا خلال الساعات القليلة من قبل أحد أفراد عائلتها وهو شقيقها ويدعى المهندس "حسين بولند" وتضمن المنشور: "إعلان براءة أسرة المهندس حسين بولند من المدعوة حليمة نحن أسرة حسين بولند في الكويت نعلن للملأ برائتنا من المدعوة حليمة بولند الأخت العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية إلى سمعة وكرامة الأسرة ونطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمالها".

تصريحات مثيرة للجدل

دائمًا ما تثير الإعلامية حليمة بولند جدلًا بتصريحاتها وذلك خلال استضافتها بالعديد من البرامج الحوارية التلفزيونية كان أبرزها برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض على قناة "العربية"، وكان من ضمن هذه التصريحات الكشف عن نيتها ارتداء الحجاب، وندمها على قرار تأجيل الأمومة، إلى جانب قرارها بعدم نشر صور بناتها على السوشيال ميديا.

تشجع نادي الزمالك

كشفت حليمة بولند في وقت سابق عن انتمائها وتشجيعها لنادي الزمالك لكرة القدم، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها من داخل نادي الزمالك رفقة رئيس النادي السابق مرتضى منصور، وعلقت: "شكرًا لرئيس نادي الزمالك سيادة المستشار مرتضى منصور على الدعوة الكريمة لي لزيارة نادي الزمالك واهدائي تي شيرت النادي اللي بفتخر فيه كوني زملكاوية وبحب الزمالك".

شمس الكويتية تدافع عن حليمة بولند

دافعت الفنانة شمس الكويتية عن الفنانة حليمة بولند بعد قرار حبسها من قبل السلطات الكويتية، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وقامت بالدفاع عن "حليمة" وتحدثت مع متابعيها عن تفاصيل إلقاء القبض عليها، قائلة: "أنا متأكدة أن المحكمة والقضاء الكويتي هيراجعوا القضية في الاستثناء لأن مستحيل اللي اتعرضت له حليمة بولند كل بنت في الدنيا تتعرض له انها تثق في شخص وتتعرف عليه وتحبه وأنها تعاشر شخص يستغل عشرتها ومحادثتهم ضدها وده بيحصل مع أحسن العائلات في الكون، وجصل مع أشرف البنات في الدنيا واحنا مش في غابة أكيد الإنسان بيحب ويتحب واللي حصل مع حليمة حصل مع بنتك أو أختك أو أمك ولا تتهموا خلق الله وأنا حزينة ومتضايقة على التهم اللي قاعدين يلبسوها لحليمة بولند".

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