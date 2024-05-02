"أكتر وقت بحتاجك فيه لما حد يزعلني".. آيتن عامر تحيي ذكرى وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة آيتن عامر، ذكرى وفاة والدها، التي تحل اليوم الخميس 2 مايو.

ونشرت آيتن عامر، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، تظهر فيه لقطات تجمعها بوالدها الراحل وهي طفلة صغيرة، معلقة: "الله يرحمك يا حبيبي يا بابا، كنت بتاخدني معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمني طاولة ودومينو وبعدها نتمشى على البحر وناكل ايس كريم وتوديني الملاهي ونركب العربية تسمعني أم كلثوم".

وأضافت: "لو كنت هنا دلوقتي كنت أنا اللي هاخدك معايا كل حتة وكنت متأكدة أننا هنكون أصحاب مش بنت وأبوها علاقتهم تقليدية، لما ببقى قاعدة في قاعدة فيها هزار وضحك ببقى نفسي تكون موجود، وأكتر وقت باحتاجك فيه لما حد يزعلني لأني عارفة أنك لو كنت موجود كنت مش هترتاح غير لما تجيبلى حقي".

وتابعت: "كبرت بقا وبقيت أسيب حقي لربنا بس أنت لسه واحشني، الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك، أدعوا لبابا اللي سابنا زي النهاردة في 2001 إن ربنا يرحمه من فضلكوا".

يذكر أن آيتن عامر شاركت في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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