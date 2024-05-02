مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته بالمزمار البلدي فى مسجد الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على الاحتفال بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واحتفل مصطفى كامل بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أبرزهم حلمي عبد الباقى، والفنانة نادية مصطفي.

علق مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية علي الجدل المثار حول وضع كل من المطرب عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش أسمائهم على لوحات سياراتهم الفارهة.

وأكد مصطفي كامل في تصريحات صحفية قائلا: أنا مش بتاع أرقام عربيات، ودوري في النقابة رعاية المهنة وأهلها وأي أمور قضائية تقدم تروح للنيابة مليش علاقة.

وكان حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على الرد بشأن اعتراض بعض المطربين والفرق على الرسوم التي فرضتها نقابة الموسيقيين، حيث فتح كامل ملف الرسوم النسبية، حيث تحدث نقيب الموسيقيين في فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكشف عن أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة.



وقال مصطفى كامل في الفيديو: "بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيداً تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة وبناءات عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقره، وعلي المُتظلم إثبات عكس كل ما ورد لنا من المتعهدين بحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات".

وأعلن مصطفى كامل القرارات في أربعة نقاط هم أولاً: لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية حتى يتم تحصل الرسوم النسبية المقررة قانونياً، ودون مجامله أو تقاعس أو تخاذل".

تطبيق العدل



ثانياً: لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق فستم تطبيق العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها من معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه".

ثالثاً: لن أسمح إطلاقاً بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة علي حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضي".

رابعاً: أنا علي أتم الاستعداد لمواجهة من يتحايلون لمصالحهم الشخصية وأعرف من يدير هذه المسألة وقريباً جداً بإذن الله عرض قائمه بأسماء هؤلاء واحد واحد وكلهم لا يعملون بالفن نهائياً ولا يمارسون المهنة وعلي ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".