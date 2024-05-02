أغانى طارق مدكور تتصدر قائمة «رولينج ستون» للأفضل فى القرن الـ21

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزهم «تملى معاك ويأطبطب وأدلع ونارى نارين»

مبدع العصر الحديث للأغنية، لقب يستحقه عن جدارة الموزع الموسيقى الكبير طارق مدكور، الذى استطاع أن يغير من منهج ومفهوم الأغنية المصرية مع بداية الألفية الجديدة، فمع العام الأخير من القرن العشرين، وتحديدا عام 1999، تعاون الموزع طارق مدكور مع النجم الكبير عمرو دياب فى أغنية «قمرين»، والتى كانت بداية مساحة جديدة وطريق جديد للأغنية المصرية بعيدا عن الشكل الدارج وقتها للموسيقى وهو «المقسوم» فى اطار وقالب معين والذى كان يسير عليه الجميع، وبالرغم من تخوف المنتجين وقتها من السير فى طريق مخالف، إلا أن منهج طارق مدكور أثبت نجاحه وحققت الأغنية نجاحا كبيرا للغاية وقتها، وهو وقت كان النجاح بلغة «مبيعات الكاسيت»، لدرجة أن النجم الكبير عمرو دياب والمنتج محسن جابر، أصروا على التعاقد معه فى الألبوم الجديد وقتها وهو «تملى معاك» الذى يعتبر من أهم ألبومات النجم الكبير عمرو دياب فى مشواره الفنى.

تلميذ المبدع الكبير فتحى سلامة منذ بدايته على الساحة الفنية فى منتصف ثمينيات القرن الماضى يريد دائما العمل بعيدا عن المألوف، بأفكار ومنهج خاص به، مهما كان نجاح الرائج الذى يسير عليه الجميع، فهو مبدع لا يحب السير داخل الصف، وهو ما جعله أهم موزع موسيقى على مستوى الوطن العربى.

مجلة «رولينج ستون» الأمريكية اختارت أفضل 50 أغنية فى القرن الـ21 على مستوى الشرق الأوسط، وهى المجلة الأمريكية الأهم فى مجال الموسيقى على مستوى العالم ومتخصصة فى النقد الموسيقى، برئاسة تحرير الناقد الموسيقى الأمريكى «رالف غليسون» ومقرها ولاية « سان فرانسيسكو»، وتتضمن القائمة 5 أغان للموزع الكبير طارق مدكور ثلاثة منها فى المراكز الأولى.

فى المركز الأول أغنية «تملى معاك» للنجم الكبير عمرو دياب، كلمات أحمد على موسى وألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور، وهى الأغنية الأيقونية فى مشوار النجم الكبير عمرو دياب، بمنهج موسيقى جديد أسسه طارق مدكور وهو المنهج الذى ساهم فى صعود كثير من نجوم الشباب على رأسهم تامر حسنى ومحمد حماقى.

وفى المركز الثانى أغنية « ياطبطب وأدلع» للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع طارق مدكور، وهى من الأغانى التى ساهمت فى بناء علاقة الحب المتبادلة بين النجمة اللبنانية وجمهورها.

فى المركز الرابع أغنية «حبيبى ده» للنجم هشام عباس، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان رياض الهمشرى وتوزيع طارق مدكور، وبدون شك هى الأغنية الأكثر نجاحا فى مشوار هشام عباس ومفتاح عبوره لجيل جديد وقتها من الجمهور، بظهور مختلف عن جميع اغنياته السابقة وقتها.

فى المركز التاسع أغنية «يوم ورا يوم» للنجمة سميرة سعيد والشاب مامى، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور، وهى من الأغانى التى تظل فى قلوب ووجدان جمهور الأغنية بشكل عام ومن أنجح الأغانى فى مشوار سميرة سعيد الغنائى، والتى قالت عنها فى العديد من التصريحات السابقة أنها كانت بداية شكل وطريق جديد لها على ساحة الأغنية.

فى المركز الـ31 أغنية «منايا» للنجم مصطفى قمر، كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور، وهى الأغنية التى شهدت نجاحا كبيرا للغاية وقت طرحها ومازالت من أهم أغانى مصطفى قمر حتى الآن، بالرغم من مشواره الفنى الكبير الذى شهد تنوع ونجاحات كبيرة.

الإبداع لا يموت، ولكنه يظل باقٍ مع الأجيال، هذا ما اكدته مجلة «رولينج ستون» الأمريكية، فجميع الأغانى المذكورة سابقا، تعتبر أحدثها هى أغنية «ياطبطب وأدلع» التى تم طرحها عام 2006، أما أغنية المركز الأول «تملى معاك» فهى أغنية اقتربت من تخطى حاجز الربع قرن، فالنجاح ليس نجاح موسم بعينه أو «موضة» قابلة للزوال، ولكن النجاح الحقيقى هو من يعيش مع الجمهور والناس لسنوات.