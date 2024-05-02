مواهب أوبرا الأسكندرية بين الجيتار والفلوت والبيانو

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة و النصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " ، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم وتشجيع الواعدين.

يشارك فى الإحتفاية طلاب فصل الجيتار تدريب و قيادة الدكتور أحمد عبدالرحمن بكوكبة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية يؤديها طلابه ، أما الدارسين بفصل الفلوت تدريب وقيادة الدكتورة داليا عاطف إمام

يقدمون عدد من أعمال كبار المؤلفين منها الاخ جاك ل فـيليب راميو ، أغنية المرح - روندو لـ بيتهوفن ، فالس لـ شوستاكوفيتش ، مختارات من أوبرا الناى السحري لـ موتسارت و الأغنية الفرنسية القديمة لـ تشايكوفسكى ، ويعزف طلاب فصل البيانو تدريب عدوب يحيى عز الدين مينويت وبرليود رقم 1 لـ باخ ، ارابيسك رقم 2 لـ بورجمولر ، البجعة لـ كامى سان صانس ، تانجو لـ جارديل ، روندو ( مارش تركى ) لـ موتسارت وفالس من الجمال النائم لـ تشايكوفسكى .

الارتقاء بالذوق الفنى

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم