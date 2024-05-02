أحمد السقا عن مشهد دفنه فى الرمال بالسرب: صورته فى 4 ساعات تحت الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم أحمد السقا على كشف كواليس أحد أصعب مشاهده فى فيلم السرب الذى يقوم ببطولته، والذي تم طرحه فى دور العرض أمس الأربعاء، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

وتحدث السقا في تصريحاته حول مشهد دفنه في الرمال قائلًا: "دوماً ما نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تنال أدوارنا استحسان الجمهور، الذى أحياناً لا يعلم مدى صعوبة ما تم أمامه ليخرج بهذا الشكل، فمثلاً مشهد مثل حديثى وأنا بالكامل تحت الرمال باستثناء رأسى، أخذ مننا 4 ساعات كاملة كنت فيها تحت الأرض".

ينطلق عرض فيلم “السرب” بطولة النجوم أحمد السقا وشريف منير ودياب ونيللى كريم، في سينمات الخليج بدءا من يوم الخميس 9 مايو الجارى، حيث انطلق عرضه اليوم في مصر أمس 1 مايو.



وتحدي النجم أحمد السقا الجميع فى فيلم “السرب” وصور مشهد خطير رغم رفض كل القائمين على العمل تصويره لهذا المشهد لأنه غير مسموح بسير أى شخص فى محيط سير الطائرات فى الجو، إلا أنه أصر ووقع على تعهد بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن تصويره للمشهد، وبالفعل تم تصويره وفقد السقا بسببه السمع لمدة 3 أيام بسبب صوت الطائرات العالى جداً وقربها من الأرض في المشهد، حيث ظل السقا لا يسمع في هذه الأيام سوى صافرات الطائرات.

ولعب النجم أحمد السقا مشاهد خطيرة في فيلم السرب الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، حيث عرض حياته للخطر في أكثر من مشهد وذلك كما اعتاد في أعماله الفنية، ولعل أبرز المشاهد، مشهد النهاية في الفيلم حيث ظهر السقا يسير وفوقه الطائرات الحربية تطير بسرعتها الفائقة بعد دك حصون جماعة داعش الإرهابية، وفى هذا المشهد صمم السقا على تصويره بنفسه دون الاستعانة بدوبلير أو إلغائه.

وكان حرص أحمد السقا على اصطحاب زوجته الإعلامية مها الصغير فى عرض فيلم “السرب” باحدي السينمات بأكتوبر، ليرد بذلك على شائعة انفصالما وينفي الأمر بشكل نهائي.

أحمد السقا ومها الصغير

قررت أسرة فيلم “السرب” مشاهدة العمل فى إحدى السينمات بأكتوبر، وذلك بعد إطلاقة رسمياً فى دور العرض اليوم الأربعاء 1 مايو.

حيث حضر كل من أحمد السقا، آسر ياسين، دياب، شريف منير، المخرج أحمد نادر جلال، المؤلف عمر عبد الحليم.

واصطحب النجوم زوجاتهم لمشاهدة الفيلم معهم، حيث حضر السقا بصحبة زوجته مها الصغير، وآسر ياسين مع زوجته، وكذلك دياب مع زوجته هاجر الإبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته، إضافة إلى تواجد الفان باسم سمرة والفنانة مى كساب، والفنان مؤمن نور والمخرج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا ودياب

واصطحب أحمد السقا زوجته مها الصغير وحرص على التقاط الصور معها للرد على شائعة انفصالهما، كما اصطحب معه لمشاهدة الفيلم باقى أفراد أسرته منهم أبناؤه ياسين وحمزة ونادية، ووالدته وشقيقته فاطمة.

وكان أكد عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، أن العمل تحدي كبير لأي صانع، لأنك تتناول فترة حساسة جدا وواقعة أليمة جدا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " تفاجئنا بفيديو قاسي جدا في 2015 لكن الرد وسرعة استجابة الدولة المصرية والقرار التاريخي للسيد الرئيس، كان شافي جدا للقلوب، وأنا شعرت أن هذه الواقعة بكل ما يدور حولها واقعة جديرة بالتجسيد السينمائي".

وتابع عمر عبد الحليم: "مرت السنين وتوافقت رغبات الرؤى ومشاركة الشركة المتحدة والمؤسسة العسكرية المصرية لتجسيد العمل فنيا، وكان الأمر صعب لأن المشروع كان كبير جدا، وأنا شعرت بقيمة ما قامت به مصر أن يجسد للجمهور".

وطرح العمل في جميع السينمات بدءًا من اليوم 1 مايو في جميع دور العرض، وهو بطولة كل من النجوم أحمد السقا ودياب ومحمد ممدوح وشريف منير وصبا مبارك وكريم فهمى وعدد كبير من النجوم، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكانت طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.



وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى الثانى لفيلم السرب والذى من المقرر عرضه مطلع مايو المقبل في جميع دور العرض والسينمات المصرية.

نشرت الشركة المتحدة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمىة بموقع إنستجرام وعلقت: زي ما هتروحوا كلكوا هترجعوا كلكوا .. أبطالنا سرب لا يقاوم .. فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم السرب وذلك قبل طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل.



وتصدر البوستر بطل الفيلم النجم أحمد السقا مرتديا الملابس الحربية.

تستعد السينمات لاستقبال فيلم “السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير يوم 1 مايو المقبل، وذلك بعد تصدره التريند.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية دياب

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.



قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وكان حقق مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وقدم أحمد السقا مباريات تمثيلية مع نجوم "العتاولة" وخاصة مع طارق لطفى وباسم سمرة وكذلك زينة، جعلت الجمهور يتفاعل مع أحداث المسلسل حلقة بحلقة ومشهد بمشهد وتصدر محركات البحث على موقع جوجل على مدار فترة عرضه، وقرر السقا في العتاولة تقديم شخصية شعبية مختلفة تماماً عن أدواره في الدراما على مدار السنوات من أجل التنوع والاختلاف الذى يحرص عليه، مع وجود خط رومانسى يجمعه بزينة خلق أجواء مختلفة في الأحداث المليئة بالصراعات والأكشن.

ومن المقرر أن يقدم صناع العمل جزء ثاني للمسلسل فى موسم رمضان 2024، وسوف يشهد الموسم الجديد مفاجآت بالجملة.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله "جولة أخيرة" الذى انتهى على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

يشار الى أن مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

أحمد السقا يعود للسينما بـ"تلج أحمر"



يعود السقا لشاشات السينما من خلال فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج/ هشام الرشيدى، وإنتاج: وليد صبري، ومن المقرر أن يتم تصويره قريبًا في روسيا.

آخر أعمال أحمد السقا

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، الذي خاض به موسم عيد الفطر الماضي 2022، وشاركه بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.