تركي آل الشيخ مروجًا لنزال حلبة النار: "استعدوا للمواجهة التاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة مواجهة تاريخية شهر مايو الجاري.

ونشر "تركي آل الشيخ" فيديو ترويجي لمواجهة مرتقبة بين أبطال العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "استعدوا لمواجهة تاريخية.. تايسون فيوري يواجه أوليكسندر أوزيك في حلبة النار".

وأضاف: "النزال العالمي للوزن الثقيل بلا منازع، في 18 مايو المقبل في حلبة المملكة أرينا".

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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