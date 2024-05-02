محمود البزاوي يكشف مفاجأة بشأن مسرحية "هالة حبيبتي" لـ فؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود البزاوي عن سبب تسمية مسرحية "هالة حبيبتي" للفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس بهذا الأسم.

ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بـزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كان عنده حق الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرحمن شوقي خال زوجتي، لما أطلق على مسرحيته الشهيرة بطولة الأستاذ الكبير فؤاد المهندس "هالة حبيبتي" وأهداها لـ هالة حبيبتي".

مسرحية "هالة حبيبتي" من بطولة فؤاد المهندس، سناء يونس، دلال عبد العزيز، رانيا عاطف، سلوى بدر، رشا رشدي، من تأليف عبد الرحمن شوقي، إخراج مسرحي حسن عبد السلام وإخراج تليفزيوني نبيل عبد العظيم.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي.

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