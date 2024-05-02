محمد صبحي يسخر من ترامب بسبب "تخاريف".. ويعلق: "احنا اللي بدأناها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

سخر الفنان محمد صبحي من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب خلال إحدى حملاته الانتخابية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر "صبحي"، مقطع فيديو من الخطاب ظهر خلاله "ترامب" وهو يعلق: "شكرًا أذهب إلى المنزل لأمك"، ليضيف "صبحي" مقطع من مسرحية "تخاريف" الخاص بجملته الشهيرة "شكرًا روح لأمك"، وعلق: "سبقناكم.. احنا اللي بدأناها".

وكشف محمد صبحي مؤخرًا عن استعداده وتحضيره لعمل مسرحي جديد من أمام مسرح "سنبل"، وعلق: "لا أفارق المسرح هذه الأيام استعدادا للعرض المسرحي الجديد، دعواتكم".

وتم تكريم الفنان الكبير مؤخرًا من قبل "نادي الرواد" بمدينة العاشر من رمضان عقب ندوة تثقيفية بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" وتم منحه درع النادي تقديرًا لمسيرته الفنية.

يذكر أن، محمد صبحي أختتم عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" في شهر أكتوبر الماضي برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح وسط وقوف وتصفيق حاد من الحضور.

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