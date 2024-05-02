بحضور مصطفى قمر وأشرف زكي وحمادة هلال.. 47 صورة من عقد قران ابنة مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم، وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب.

كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله و حمادة أبو اليزيد وعلي الشريعي وعددا من أعضاء الجمعية العمومية.

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