بعد عرض 4 حلقات.. كيف علق الجمهور على مسلسل "البيت بيتي 2" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انطلق عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذي يجسد فيه دور "كراكيري"، والفنان مصطفى خاطر الذي يجسد دور "بينو" عبر منصة شاهد Vip.

وتصدر مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني ترايدنت مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض أول 4 حلقات، حيث من المقرر عرض حلقتين من المسلسل أسبوعيًا على "شاهد".

وحاز مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني على رضى واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول حلقتين من المسلسل الأسبوع الماضي، وعرضت الحلقتين الثالثة والرابعة اليوم الخميس.

وحرص صناع مسلسل "البيت بيتي" على إحياء ذكرى الفنان الراحل محمد بطاوي الذي في أحداث الحلقة الثانية والرابعة.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع أحداث المسلسل الكوميدي البيت بيتي2، وجاءت التعليقات كالتالي: "مسلسل لذيذ جدا"، "مسلسل عظمة"، "حرام يكون ١٠ حلقات بس" ، "كراكيري ده حكاية لوحده" ، "كراكيري رهيب.. صحيح اللي خلف مامتش" ، "بجد روعة كراكيري وبينو الاتنين حاجة فظيعة" ، "كراكيري فظيع بجد ملوش حل".

مسلسل الرعب الكوميدى البيت بيتي 2، مكون من 10 حلقات، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبدالعزيز، ميرنا جميل، سامي مغاوري، سليمان عيد، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي، وهو من أعمال شاهد الأصلية.

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