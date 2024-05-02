أول تعليق من نيشان بعد إعلان ياسمين عز حصولها على حكم ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الإعلامي اللبناني نيشان، متابعيه أحدث ظهور له عبر السوشيال ميديا، وذلك في أول تعليق منه بعد إعلان الإعلامية ياسمين عز حصولها على حكم قضائي ضده.

ونشر نيشان، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مخالطة العقول الواعية.. مُعافاة عقلية".

وكانت الإعلامية ياسمين عز، كشفت خلال الساعات الماضية عن صدور حكم لصالحها في قضيتها ضد الإعلامي نيشان على خلفية أزمتهما التي اشتعلت خلال تواجدهما على هامش "منتدى الإعلام العربي" في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند"، وكان من المفترض أن تشارك "ياسمين" في الجلسة إلا أنها غابت عنها وسط انفعال "نيشان" وخروجه عن النص.

وكتبت "ياسمين"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "صدر الحكم في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي".

وتعود أزمة ياسمين عز و نيشان خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث كشفت "ياسمين" عن مقاضاتها للإعلامي "نيشان" بعدما هاجمها بسبب تغيبها عن حضور جلسة "الإعلام والترند" على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي حيث كان من المفترض أن يتشاركا الأسئلة الحوارية.

وعلقت قائلة: "انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".

واستكملت: "وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا انحدر لرد الإساءة بالإساءة وانما اترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".

وسخر الإعلامي "نيشان" من عدم حضور "ياسمين" جلسة "الإعلام والترند"، قائلًأ: "يمكن ياسمين مش عاوزة تيجي أو مش حابه تيجي"، كما قام بسؤال الحاضرين: "تفتكروا ياسمين مجتش ليه؟"، ليردوا عليه قائلين: "عشان تبقي ترند".

وأوضح "نيشان" أن السبب وراء تواجده هو طلب منتدى دبي للإعلام حتى يدير هذه الندوة عن كونه إعلامي محترف ولكن ضيفي اللي دعوها لم تحضر ولم تعتذر واصفًا الأمر على حد قوله بـ "عيب وقلة تقدير لكل الناس اللي موجودة".

كما تحدث "نيشان" عن عدم اهتمامه بالسبب وراء غياب "ياسمين" عن الندوة وأن شرف لها أن يقوم بسؤالها سؤال واحد ليصفها بـ "الخاسر الأكبر" وأن ناس أوقات بتصرف واحد يسقطون عمدًا.

وتابع: "اللي يهمني طلاب الإعلام أنه قبل النجومية والأضواء والترند فيه حاجة أساسية وهو احترام الذات وتكون أهل الثقة اللي مديهالك الناس أما التافهات لا يلاموا".