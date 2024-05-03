إبنة مصطفى كامل تتألق بفستان ناعم في عقد قرانها وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت إبنة الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، فرح، خلال عقد قرانها أمس بحضور نخبة من النجوم. واختارت لهذه المناسبة فستان أبيض ذو كمين طويلين مزود بنقوشات ناعمة مع قصتين مفتوحتين في اخر الكمين هي نفسها موجودة ضمن تطريزات الفستان بالجزء السفلي منه.

أما عن سعر الفستان المميز فيقدر بحوالي 3086 بالدولار الأمريكي وعند تحويله بالمصري تبين أنه يقدر بنحو 148 ألف جنيه مصري. واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة واكسسوارات لافتة باللون الفضي ومكياج برز ملامح وجهها.

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