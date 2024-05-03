الشقيقان عمرو وأحمد سعد في تجربة تلفزيونية مختلفة قريبًا… اعرف التفاصيل

في خطوة جديدة، يجتمع الممثل عمرو سعد وشقيقه الفنان أحمد سعد في تجربة مختلفة من نوعها في مشوارهما الفنّي، حيث سيخوضان معاً تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى.

وتجري التحضيرات على قدم وساق للبرنامج الجديد الذي سيتولّى إخراجه محمد سامي في أول تجربة إخراجية له ضمن البرامج التلفزيونية .

أما إسم البرنامج سيكون “بيت السعد”، حيث من المنتظر أن تكشف الشركة المنتِجة عن فكرته وفقراته في الأيام المقبلة.

الجدير ذكره ان عمرو سعد غاب عن المنافسة الرمضانية ٢٠٢٤، أما آخر اعماله فكان مسلسل “الأجهر” الذي عرض في رمضان ٢٠٢٣ من انتاج شركة الصبّاح التي تعمل على مسلسل ضخم له لرمضان ٢٠٢٥.

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أما أحمد سعد فقد طرح مؤخّراً أغنية بعنوان “بعتذر لك” من كلمات محمد شافعي، الحان إسلام رفعت وتوزيع يحيى مهدي كما شارك في تقديم الأغنية الدعائية لفيلم فاصل من اللحظات السعيدة من بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد.