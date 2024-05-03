تخفّت بوشاح للرأس.. شاهد لحظة وصول شيرين إلى الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات كاميرات الباباراتزي وصول النجمة شيرين عبد الوهاب “متخفيةً” إلى مطار الكويت الدولي، حيث تحيي حفلاً غنائياً مساء اليوم (الجمعة) ضمن فعاليات “مهرجان ليلة العمر”، بالإضافة إلى تقديمها حفلة غداً (السبت) في “أرينا الكويت”، بعد تأجيل من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزّة.

وظهرت عبد الوهاب في لقطات مصوّرة واضعةً وشاحاً على رأسها وكمّامة على وجهها، في هيئة تنكرية جعلت من الصعب التعرّف إليها من دون تدقيق.

وتشارك المطربة المصرية في المهرجان إلى جانب مواطنيها الفنانَين تامر عاشور وبهاء سلطان والفنان السعودي عايض.

ومن المنتظر أن تقدّم شيرين خلال الحفل عدداً من أشهر أغانيها، ومنها: “حبّه جنة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “أنا في الغرام”، “عين ونني”، “أنا كتير”، “مشاعر”، “كلها غيرانه”، “كده يا قلبي” و”على بالي”، و”بحبك إنت”.

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب، أغنية “الدهب”، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما.