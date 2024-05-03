بدرية طلبة توجه رسالة لـ عبدالباسط حمودة بعد حضور حفل زفاف ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة بدرية طلبة التحية والشكر لنجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة على حضوره حفل زفاف ابنتها "سلمى" الذي أقيم مؤخرًا بأحد الفنادق بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ونشرت "بدرية" صورة جمعتها بعبدالباسط حمودة من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "شرفتني ونورتني يا حكمدار".

وكشفت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة حنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا وقالت: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

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