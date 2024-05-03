بالصور| مروة ناجي تحتفل بأعياد الربيع مع جمهور الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام بمناسبة عيد الربيع، وتضمنت مختارات من أعمال الموسيقار بليغ حمدي والمطربة وردة الجزائرية.

وفي أمسية للطرب رفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، وتألقت المطربة مروة ناجي في الحفل، مقدمة مجموعة من أشهر أغاني وردة، بينها: في يوم وليلة، أكدب عليك، العيون السود، حكايتي مع الزمان، بتونس بيك، لولا الملامة، الربابة.

وقبلها قدم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: أمير الرفاعي، ولاء طلبة، محمد الخولي، ياسر سعيد، باقة من مؤلفات بليغ حمدي، كان منها: عدوية، كان ياما كان، تخونوه، زي الهوا، أنا كل ما أقول التوبة، موعود إلي جانب ميدلي ألحان بليغ حمدي.

وبالتزامن أقيم على المسرح الصغير حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل الفيولينة، إشراف وتدريب يوسف سامح وتضمن مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين .