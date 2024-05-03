بعد غياب لسنوات، ميريل ستريب تعود الى مهرجان “كان” مكرَّمة

يكرّم مهرجان “كان” السينمائي الدولي في نسخته الـ ٧٧ النجمة العالمية ميريل ستريب، التي سيتّم منحها السعفة الذهبية الفخرية، وذلك بعد غياب ٣٥ عاماً عقب حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Evil Angels، في المهرجان نفسه.

أعربت “ستريب” عن سعادتها بتكريمها في مهرجان “كان” السينمائي من جديد حيث قالت ان الفوز بجائزة “كان” المرموقة يمثّل إنجازاً في فن صناعة الأفلام، معبّرة عن حماسها لزيارة فرنسا كي تشكر جميع المشاركين في المهرجان بشكل شخصي في شهر آيار/مايو الجاري.

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تجدر الإشارة أن مهرجان “كان” السينمائي الدولي أعلن عن اسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من المهرجان بدورته الـ ٧٧ ومن بين الأسماء المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

يُقام المهرجان في مدينة كان الفرنسية ما بين ١٤ و٢٥ أيار/مايو الجاري.