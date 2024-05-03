شير تكشف أسباب مواعدتها رجالًا أصغر منها سنًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة الأميركية شير خلال مقابلتها مع جينيفر هدسون في برنامج “The Jennifer Hudson Show”، عن حياتها المهنية وخياراتها العاطفية، كاشفة الأسباب التي دفعتها لمواعدة رجال أصغر منها سنًا.

وشرحت النجمة البالغة من العمر 77 عاماً: “أنا خجولة جداً عندما لا أعمل، وأشعر بالخجل عندما أكون بالقرب من الرجال، وسبب تواجدي مع الشباب هو أنّ الرجال في عمري أكبر سناً”.

وتابعت: “حسنًا، لقد ماتوا جميعًا الآن، ولكن في السابق، كانوا دائماً يخافون من الاقتراب مني، كان الرجال الأصغر سنًا هم الوحيدون الذين يقتربون مني”، مشيرة إلى أنّ السبب وراء ذلك هو أنّهم تربّوا على يد نساء مثلها وهم أكثر جرأة.

وزعمت النجمة أنّها رفضت التقرّب من النجم إلفيس بريسلي لأنّها كانت “متوترة” بشأن “بعض الأشخاص من حوله”، شارحة: “لم يكن الموضوع أنهّم أشخاص سيئون، بل كنت متوترة نوعًا ما بسبب سمعته”.

يُشار إلى أنّ شير تواعد حالياً المدير الموسيقي ألكسندر إدواردز (38 عاماً) والذي يصغرها بـ 40 عاماً، بعدما التقيا في أسبوع الموضة في باريس في أيلول (سبتمبر) 2022.

وأكّدت النجمة علاقتها مع ألكسندر (36 عاماً) على تطبيق “إكس”، من خلال نشرها صورة لحبيبها علّقت عليها كاتبة اسمه إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب أحمر.

وسبق للنجمة أن ردّت على منتقدي الفارق العمري الكبير بينهما، بعد البلبلة التي أثاروها قائلة: “أنا لا أدافع عنّا. الكارهون سيكرهون… وهذا لا يهمّ. فنحن سعداء ولا نضايق أحداً”.

وبحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانيّة، عرّفت المغنية حبيبها على عائلتها، متجاهلةً فرق العمر الكبير وهو 40 عاماً، وقالت: “الحب لا يعرف العمر”، كاشفةً في سلسلة من الرسائل أنّ ألكسندر يعاملها معاملة الملكة.