صوفيا فيرغارا.. لهذا السبب لم ترغب بإنجاب طفل من زوجها السابق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت صوفيا فيرغارا (51 عاماً) مؤخّراً عن قرارها بعدم إنجاب المزيد من الأطفال مع زوجها السابق جو مانجانيلو (47 عاماً).

وفي مقابلة أجرتها النجمة الكولومبية ظهرت في العدد الرقمي من مجلة People، شاركت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا آراءها الحقيقية حول الأمومة، موضحة أنّ الوقت لم يبد أبداً مناسباً لإنجاب أطفال خلال زواجها من جو.

وأشارت صوفيا، التي أنجبت طفلها الأول والوحيد مانولو قبل 32 عاماً من زوجها الأول جو غونزاليس، أنّها شعرت بالاكتمال مع ابنها، ولم ترَ حاجة في إنجاب المزيد من الأطفال. واعتبرت خيار عدم وجود المزيد من الأطفال خياراً مناسباً خلال زواجها من مانجانيلو.

وشرحت: “هناك أشياء في الحياة تبدو وكأنّها أفكار جيّدة، لكنها ليست كذلك”، مؤكّدة أنهّا تفهم جيداً التفاني الهائل المطلوب لتكون أماً جيدة، موضحة: “لقد سبق وأن كنت أماً… أعرف ما يعنيه أن تكوني أماً جيدة أو أن تحاولي أن تكوني أفضل أم ممكنة، وهذا يتطلّب الكثير من التضحيات، ويتطلّب الكثير من الطاقة”.

وناقشت الممثلة بصراحة الاختلاف بالآراء بينها وبين شريكها حول موضوع إنجاب الأطفال، والذي كان أحد العوامل التي ساهمت في انفصالهما، إذ إنّ جو كان يريد أطفالاً منها.

وأكّدت صوفيا أنّها تحترم فكرة الأمومة بعد سن الـ50، لكنّها شعرت أنّ أسلوب حياتها ومتطلبات حياتها المهنية وطبيعة زواجها في ذلك الوقت، دفعتها للشعور بأنّ إنجاب طفل آخر إلى العالم لم يكن عادلاً، بخاصة أنّها لن تتمكن من إعطائه كلّ تركيزها واهتمامها.