في يومين.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 1 مايو، فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحقق الفيلم في يومه الثاني بدور العرض إيرادا بلغ 2 مليون و250 ألفا و882 جنيها، بعدما حقق في اليوم الأول مليونا و603 آلاف و934 جنيها، لتصل إيراداته في يومين 3 ملايين و854 ألفا و816 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

"السرب" سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال. والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية.