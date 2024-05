"يا مهندسة حياتي".. هكذا احتفل عمرو سلامة بعيد ميلاد زوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك المخرج عمرو سلامة، متابعيه عبر السوشيال ميديا احتفاله بعيد ميلاد زوجته المهندسة مروة البرماوي.

ونشر سلامة، صورا تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي معاه ماكي يمشي على السحاب.. كل سنة وأنت طيبة يا مهندسة حياتي".

وعلق المنتج محمد حفظي: "أنت محظوظ جدًا لامتلاكها.. عيد ميلاد سعيد موكا"، فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة ما شاء الله .. كل سنة وأنتم طيبين ومبسوطين وبخير" ، "ربنا يحفظكم لبعض" ، "عيد ميلاد سعيد".

ويواصل المخرج عمرو سلامة، خلال الفترة الحالية العمل على النسخة الجديدة لفيلم "شمس الزناتي" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، وأمينة خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح.

فيلم "شمس الزناتي" مأخوذ من فيلم "الساموراي السبعة" عام 1954 للمخرج الياباني العالمي أكيرا كوروساوا وتم إعادة إنتاجه بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "السبعة الرائعون" عام 1960، وفيلم "Return of the Seven" عام 1966، وفيلم "The Magnificent Seven" عام 2016، وتدور أحداثه حول مزارعين يتم اضطهادهم من قبل قوة غاشمة ليتعاون عدد من الخارجين عن القانون في محاولة لتحريرهم.

يذكر أن، عمرو سلامة عرض له مؤخرا فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

