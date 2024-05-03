عمر الشناوي لـ"الخليج 365": "الوصفة السحرية" مسلي وقصتي تتناول مشاكل أول سنة جواز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عمر الشناوي إنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل "الوصفة السحرية" قبل بدء الماراثون الرمضاني، ومن المقرر أن يتم عرضه الفترة الحالية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل مسلي جدا وحالتنا النفسية وقت التصوير كانت حلوة"، مشيرا إلى أنه يظهر بدور زوج الفنانة شيري عادل ضمن الأحداث "أنا وشيري في المسلسل بنكون أول سنة جواز وفيه كتاب اسمه الوصفة السحرية البنات كلها بتقراه وبيطبقوا اللي فيه على حياتهم، إحنا قصة من القصص وبنتكلم عن مشاكل أول سنة جواز".

"الوصفة السحرية" إخراج خيري سالم، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، بسمة داود، عمر الشناوي، رانيا منصور.

وعن مشاركته في فيلم "الغربان"، قال: "كانوا لسه بيصوروا ومتوقفين حاليا ومش عارف العرض امتى".

"الغربان" تأليف وإخراج ياسين حسن، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد.